Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Kurioses Sternwede: Diebe entwenden hochwertigen Reifensatz

Sternwede: Diebe entwenden hochwertigen Reifensatz

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 13:12 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei Minden-Lübbecke
Bild: Polizei Minden-Lübbecke

Bisher unbekannte Täter entwendeten in Levern in der Nacht zu Donnerstag von einem Mercedes einen hochwertigen Reifensatz.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge suchten die Diebe gegen kurz nach zwei Uhr das frei zugängliche Gelände eines Autohauses in der Schröttinghauser Straße auf. Hier bockten sie einen Mercedes auf und entwendeten den 22-Zoll-Felgensatz. Mit ihrer Beute konnten die Täter unerkannt entkommen.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte nummer in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige