Mexikanischer Vulkan stößt riesigen „Schädel“ aus

Der Vulkan Popocatepetl südöstlich von Mexiko-Stadt hat eine seltsame Rauch- und Aschewolke gebildet, deren Form viele an einen Schädel erinnerte. Nun finden sich um die Aufnahmen der Beobachtung wilde Verschwörungstheorien. Darüber berichtet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es dazu auf deren deutschen Webseite: "Ein Augenzeuge sah dabei zu, wie der Vulkan Popocatepetl eine Aschenwolke in den Himmel spuckte. Dabei fiel ihm etwas Seltsames auf, wie der bekannte Ufo-Enthusiast Scott C. Waring in seinem Blog „UFO Sightings Daily“ schreibt.

„Ein riesiger Schädel mit einem Hut erschien über dem Vulkan. Ich sehe es auch, und vielleicht Sie auch“, kommentiert Waring die Bilder.





Der Alien-Jäger interpretiert diesen „Schädel“ als ein Zeichen für jeden, der den Berg besteigen will.

„Die Mündung des Vulkans ist ein bekannter Eingang zu einer unterirdischen außerirdischen Basis etwa zehn Kilometer unter der Oberfläche. Sogar die alten Azteken haben Geschichten über Götter, die den Vulkan durch die Mündung betreten und verlassen“, schreibt Waring.

Der 5400 Meter hohe Popocatepetl, der an der Grenze der Bundesstaaten Mexico, Puebla und Morelos liegt, gilt als einer der aktivsten Vulkane des Landes. Rund um den Vulkan gilt eine Sperrzone von zwölf Kilometern. In seinem Umkreis leben rund 25 Millionen Menschen."

Quelle: Sputnik (Deutschland)