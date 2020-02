Ufo taucht nahe der ISS auf

Der bekannte Ufo-Jäger, Scott C. Waring, will ein Alien-Raumschiff in der Nähe der Internationalen Raumstation ISS gesichtet haben. Nun sorgt diese Sichtung für wilde Spekulationen im Netz. Das schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter ist auf der deutschen Webseite zu lesen: "In seinem Blog „ET Database“ erklärt Waring, dass er das merkwürdige Objekt hinter der ISS während eines Nasa-Livestreams entdeckt habe. Jedoch lässt sich die Echtheit des Videos nicht überprüfen. „Ich dachte mir, wäre es eine Kapsel, würde sie in das niedrigere Erdorbit gehen … Aber als dieses Objekt nach oben in den weiten Weltraum schoss, hat es mich buchstäblich umgehaut”, so Waring. Der Ufologe glaubt aber nicht, dass es sich bei der Sichtung um ein Top-Secret-Objekt der U.S. Air Force handelt. Waring spekuliert sogar darüber, dass die Alien-Sichtung mit dem Coronavirus verbunden sein könnte. Außerirdische, die auf der Erde immer noch präsent sein könnten, könnten nun die Flucht von dem Planeten ergreifen. „Falls es die Wahrheit ist, werden sich die Ufo-Sichtungen deutlich vermehren, denn die Aliens werden ihre unterirdischen Basen und die Erdatmosphäre verlassen”, warnt Waring."

Quelle: Sputnik (Deutschland)