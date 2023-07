"False Flag" in Kiew?: "Mutter Heimat" erstrahlt am Unabhängigkeitstag der USA in US-Farben

Am Dienstag gratulierte die Ukraine den USA zum Unabhängigkeitstag, der jedes Jahr am 4. Juli begangen wird. Die Mutter-Heimat-Statue in Kiew wurde zu diesem Anlass in den US-Farben und denen der ukrainischen Flagge beleuchtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Statue ist ein Denkmal, das dem Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs gewidmet ist." Quelle: RT DE