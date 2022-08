Unglaublich: 2G bei Reanimations-Seminar

Wir sind zwar nur ein sehr kleines Team – aber wir haben eine sehr große Redaktion. Und eine sehr gute: unsere Leser. Große Medien haben ein Netz von Korrespondenten. Das aber meist sehr dünnflächig ist. Unsere Leser sind aber, zumindest gefühlt, überall im Land. Selbst in den entlegensten Winkeln und in kleinen Gemeinden. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Und sie schicken uns interessante Geschichten. Leider sind es so viele Zuschriften, dass wir die meisten einfach physisch gar nicht beantworten können – wir müssen ja auch noch Geschichten schreiben und die Seite am Laufen halten, und einen Kleinkrieg gegen Paypal, Facebook & Co. und deren Schikanen führen.



Aber gelesen wird jede Nachricht. Und gerne greifen wir auch immer wieder welche auf für die Seite. Wie hier, die eines Lesers aus Neuss bei Düsseldorf, die mich besonders beeindruckt hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn – sehen Sie sich einfach an, was uns der Leser geschrieben hat, und was für ein bemerkenswertes Fundstück er eingeschickt hat. Ein Beleg für den Irrsinn in unserem Lande – in Zeiten, in denen selbst der Gesundheitsminister zugeben musste, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt. Aber was sind schon Fakten, wenn es um Überzeugungen geht!

Sehr geehrtes Reitschuster-Team,

ich bin begeisterter Leser Ihrer Seite und möchte Sie auf eine unglaubliche, aktuelle Werbung in unserem Stadtanzeiger hinweisen. Der Hintergrund des angebotenen Reanimations-Seminars “uedesheim-rettet-leben.de“ ist, dass für diesen abgelegenen, dörflichen Neusser Ortsteil, der Rettungsdienst für einen Einsatz eine längere Anfahrt benötigt.

Besonders “lobenswert“ finde ich im Inserat auf Seite 1 des Stadt-Kuriers, dass an dem Kurs nur geimpfte Personen teilnehmen dürfen! Das macht natürlich Sinn, denn wer würde sich bei einem Herzstillstand schon gerne durch einen ungeimpften Ersthelfer einer zusätzlichen Gefahr aussetzen wollen?

Sie hatten ja Mal vor einiger Zeit eine Bilder-Datenbank der abartigsten Corona-Highlights von Lesern angelegt. Vielleicht passt das Inserat ja dazu?

Viele Grüße aus Neuss bei Düsseldorf"





Quelle: Reitschuster