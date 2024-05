Schwebendes Auto in China: Echt oder Fake?

Ein virales Video, aus dem Jahr 20211, sorgt aktuell für Aufsehen. Darin ist ein in der Luft schwebendes futuristisches Auto in China zu sehen. Doch was steckt wirklich dahinter?

Volkswagen's Vision Ein Jahr nach dem viralen Video präsentierte Volkswagen auf der Auto China 2012 drei innovative Fahrzeugkonzepte: das Hover Car, das Music Car und den Smart Key. Im Rahmen des "People's Car Project" wurden über 119.000 Ideen gesammelt, die weit über die Erwartungen hinausgingen. Das Hover Car ist ein umweltfreundliches Zweisitzer-Stadtfahrzeug, das knapp über dem Boden schwebt und sich auf elektromagnetischen Straßennetzen bewegt. Simon Loasby, Designchef von Volkswagen Group China, erklärte: "Die kreativen Ideen des 'People's Car Project' geben uns wertvolle Einblicke in die Wünsche chinesischer Fahrer." Das Music Car kann seine Außenfarbe je nach Musikwahl des Fahrers ändern und wird so zum Ausdrucksmittel und Mode-Statement für junge Fahrer. Der Smart Key integriert Online-Technologien und bietet einen hochauflösenden Touchscreen, der den Fahrer über Kraftstoffstand, Klimabedingungen und die Sicherheit des Fahrzeugs informiert. Über 3G-Netzwerk und Satellitenübertragung kann der Fahrer das Fahrzeug aus der Vogelperspektive überwachen. Der wahre Hintergrund Das im Video gezeigte schwebende Auto existierte jedoch nur als Konzept. Ein zweiter Clip zeigt, dass das Video mithilfe digitaler Tricks erstellt wurde, um die Idee der Urheberin zum Leben zu erwecken. Ein unsichtbares Stahlseil, das über die Straße gespannt war, hebt das Auto an – das sorgt für die schwebende Illusion.

Fazit Das Video mag spektakulär sein, aber die Realität sieht "noch" anders aus. Es ist ein Beispiel für die Macht der digitalen Medien und ein Hinweis darauf, dass nicht alles, was wir sehen, der Wahrheit entspricht. Deshalb sollte jeder sich genau überlegen was er teilt und vor allem zur Überprüfung immer die Quellen dazu nennen.

Quelle: ExtremNews