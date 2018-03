Kampfjet filmt unbekanntes Flugobjekt vor US-Küste

Das analytische Unternehmen „To the Stars Academy of Arts and Science“ hat ein neues Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie ein Flugzeug der US-Luftwaffe auf ein unbekanntes Flugobjekt stößt. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite: "Die Aufnahme sei von einem Jagdflugzeug F/A-18 Hornet im Jahr 2015 vor der US-Ostküste in einer Höhe von 7500 Metern gemacht worden. Das Cockpit-Video zeigt ein rundes Objekt, das mit hoher Geschwindigkeit über der Meeresoberfläche hinwegfliegt. Aus dem Gespräch im Cockpit geht hervor, dass das Flugobjekt erst beim dritten Versuch ins Visier genommen werden konnte. Der Pilot klingt begeistert und überrascht, weil er so etwas offenbar noch nie gesehen hatte. „Was zum Teufel ist dieses Ding?“, fragt er. Laut der Beschreibung unter dem Video ist es bis heute nicht klar, worum es sich bei diesem Objekt handelte. Im Dezember 2017 hatte das Pentagon ein Video aus dem Jahr 2004 veröffentlicht, das zeigt, wie US-Kampfjets ein sich drehendes UFO abzufangen versuchen. Das Flugobjekt soll sich dabei schneller als jedes Flugzeug der US-Luftwaffe bewegt haben." Quelle: Sputnik (Deutschland)

