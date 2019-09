"Ich nehme dann mal den Zug!"...

Ein Schüler, 7 Jahre, aus Siegen, entschied am vergangenen Freitag (6.9.) auf dem Heimweg, kurzfristig den Zug zu nehmen. Gewöhnlich endet der Schultag für den Sprößling mit der Busfahrt nach Hause. Nicht so an diesem Tag.

Der Schüler stieg in den Regionalexpress (RE) von Siegen in Richtung Gießen. Ein aufmerksamer Zugbegleiter verständigte daraufhin das Bundespolizeirevier Gießen. Bei Ankunft des Zuges in der Universitätsstadt wurde der bereits als vermisst gemeldete Junge durch die Bundespolizisten in Obhut genommen und später den Erziehungsberechtigten übergeben. Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel (ots)

