Wie ein Profi: Kameramann zieht beim Sprint alle ab

Der chinesische Student Hao Xiaoyang hat einen Sprint an seiner Universität in der Stadt Datong in der Provinz Shanxi beim gleichzeitigen Rennen am Rand der Laufbahn gefilmt. Das Video von dieser Szene hat viele Netznutzer beeindruckt, berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "In dem Clip ist zu sehen, wie der junge Mann mit einer Kamera in der Hand zusammen mit den Athleten läuft und nach etwa zehn Sekunden Rennen das Feld verlässt. Dabei läuft er am schnellsten. Viele Zuschauer waren darüber erstaunt, dass er trotz seiner mehrere Kilogramm schweren Ausrüstung wie ein Profi sprinten konnte. Quelle: SNA News (Deutschland)