Olfen Waltroper Straße: Kuscheltiere auf der Fahrbahn - Besitzer gesucht

Einen ungewöhnlichen Einsatz bekamen Polizeibeamte in Olfen am Sonntagmorgen (13.07.) gegen 08.00 Uhr: Auf der Waltroper Straße in Höhe der Hausnummer 20 liege Kinderspielzeug auf der Fahrbahn.

Tatsächlich stellten die Beamten an der beschrieben Örtlichkeit eine größere Menge Kuscheltiere fest, welche auf der Fahrbahn verteilt lagen. In der Nähe befanden sich auch noch Bekleidungsteile.

Möglicherweise wurden die Gegenstände von einem Fahrzeug oder Anhänger verloren. Die Polizisten stellten die Plüschherde sicher. Die Besitzer werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden. Quelle: Polizei Coesfeld (ots)