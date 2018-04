US-Ufologe filmt mehrere Raumschiffe im Mond-Anflug

Ein Hobby-Experte aus dem US-Bundesstaat Seattle hat auf YouTube seine unglaubliche Beobachtung geteilt. Auf dem Bildern, die er kürzlich veröffentlichte, sind drei seltsame Objekte zu sehen, die an dem Erd-Trabanten vorbei fliegen. Verschwörungstheoretiker behaupten sogar, dass es sich dabei um Alien-Raumschiffe handelt. Dies schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter berichtet die deutsche Ausgabe: "Der Autor der Aufnahmen ist selbst nicht sicher, was er da sah. In dem Kommentar zu dem Video schreibt er, dass er zufälligerweise vielleicht Luftballons gefilmt habe.

Internet-User finden, dass die Objekte viel größer seien, weil sie sogar Schatten auf den Mond werfen konnten.

Abonnenten des Verschwörungs-Kanals Ufo Today auf YouTube sind überzeugt, dass der Ufologe gerade Ufos auf Video erfasst habe.

„Sie sind in Eile, lasst sie in Ruhe! Sonst landen sie in den USA“, kommentiert ein User den Clip.

Zu beurteilen, worum es sich hier tatsächlich handelt, bleibt alleine Ihnen überlassen."

Quelle: Sputnik (Deutschland)