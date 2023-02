Ex-US-Pilot behauptet, paranormale Luftphänomene über US-Stützpunkten gesichtet zu haben

Im Laufe der Jahre seien wiederholt nicht identifizierte paranormale Phänomene (UAP) über Militäreinrichtungen in den USA aufgetaucht, teilte der frühere Kampfpilot der US-Marine Ryan Graves in einem Beitrag für die Zeitung The Hill mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein pensionierter US-Marineoffizier Ryan Graves hat in seinem Beitrag für die US-Zeitung The Hill berichtet, mehrmals unidentifizierte Flugobjekte (UFOs) gesehen zu haben, die heute als Unidentified Anomalous Phenomena (UAPs) bezeichnet werden. Der frühere Kampfpilot schrieb:

"Objekte, die extreme Fähigkeiten demonstrieren, fliegen routinemäßig über unsere militärischen Einrichtungen und Übungsgelände. Wir wissen nicht, was sie sind, und wir sind nicht in der Lage, gegen sie vorzugehen."

Graves betonte, es gebe etwa 50 oder 60 Personen, die mit ihm zusammen den Militärdienst im Zeitraum zwischen 2014 und 2015 geleistet hätten und ebenfalls berichten könnten, dass sie die UAPs jeden Tag gesehen hätten. Doch nur ein Pilot habe dies öffentlich bestätigt, hieß es. Im vergangenen Jahr seien bei US-Behörden mehrere Berichte über rätselhafte Flugobjekte eingegangen, die von Militärpiloten gefasst oder von den Sensorsystemen ermittelt worden seien. Die Objekte konnten nicht identifiziert werden und seien daher eine Gefahr für die nationale Flugsicherheit. Der Ex-US-Offizier, der derzeit einen UAP-Ausschuss beim US-amerikanischen Institut für Luft- und Raumfahrt (AIAA) leitet, fügte hinzu:

"Wie sollen wir Hunderte von Berichten über UAPs verstehen, die ungehindert den Luftraum verletzen und Piloten sowohl ziviler als auch militärischer Flugzeuge stören? Hier ist die harte Wahrheit. Wir wissen es nicht. Die UAPs sind ein nationales Sicherheitsproblem, und wir brauchen dringend mehr Daten."

Medienberichten zufolge werden UFO-Meldungen in den USA derzeit auf höchster Ebene behandelt – es wird gemeldet, dass die US-Geheimdienste, das Pentagon und andere Behörden derzeit eng zusammenarbeiten und Daten austauschen, um die gemeldeten Fälle zu klären und die unbekannten Flugobjekte zu identifizieren. In dem Mitte Januar veröffentlichten Bericht des Office of the Director of National handelte es sich um eine fortgesetzte behördenübergreifende Zusammenarbeit bei der Verfolgung von UAPs.

Wie Beamte des US-Verteidigungsministeriums bereits gegenüber Medien erklärten, nehme man alle UFO-Berichte ernst. Der Pentagon-Sprecher Brigadegeneral Patrick Ryder gab seinerseits bekannt, dass "die Sicherheit unseres Personals, unserer Stützpunkte und Einrichtungen sowie der Schutz der Sicherheit der US-Operationen an Land, in der Luft, auf See und im Weltraum an erster Stelle stehen"."

Quelle: RT DE