Grefrath: Mehrere Verkehrsschilder umgeknickt - Haben Sie etwas beobachtet?

In der Nacht zu Sonntag, 2. Februar, erreichte die Leitstelle gegen 2:30 Uhr ein Anruf: Im Bereich der Mühlhausener Straße, Schanzenstraße und Umstraße in Grefrath wurden mehrere Verkehrsschilder in Richtung der Fahrbahn umgeknickt. Die Fahrbahn konnte dadurch nicht ohne erhebliche Behinderung befahren werden.

Die Polizei bittet um Hinweise: Haben Sie in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen in den genannten Straßen in Grefrath gemacht? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0.

Quelle: Kreispolizeibehörde Viersen (ots)