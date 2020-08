Die alternativen Fakten von Jens Spahn

Während im Mainstream Donald Trump immer wieder mit dem Begriff der 'alternativen Fakten' konfrontiert wird, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass er nicht die Wahrheit sagt, scheint der jetzige Gesundheitsminister Jens Spahn tatsächlich ein Problem mit der Wahrheit zu haben, wie eine kurze Analyse zeigt. Es geht um Äußerungen, die Spahn nach seiner Teilnahme an der Bilderberger Konferenz in einem Livevideo bereits am 6. Juni 2017 kundgetan hat.

Bei der Körpersprache handelt es sich um eine Form der nonverbalen Kommunikation, die sich in Gestik, Mimik, Körperhaltung, Habitus und anderen bewussten oder unbewussten Äußerungen des menschlichen Körpers ausdrückt. Es lohnt sich diesbezüglich das folgende Video von Jens Spahn anzuschauen, in dem seine Antworten gar nicht zu dem passen, was sein Körper sagt. Zu diesem Zeitpunkt war er noch Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. Quelle: ExtremNews