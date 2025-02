Kaiserslautern: "Plötzlich und unerwartet weggerostet..."

Eine böse Überraschung erlebte ein Jugendlicher am Mittwochvormittag in der Eisenbahnstraße. Während er an einer Fußgängerampel an der Ecke Alleestraße wartete, lehnte er sich an das Metallrohr der Lichtzeichenanlage. Plötzlich und unerwartet fiel der komplette Mast nach hinten um und schlug auf dem Bürgersteig ein.

Verletzt wurde niemand. Hinzugerufene Mitarbeiter der Stadt stellten fest, dass wohl der Sockel der Lichtanlage weggerostet war. Zwecks weiterer Arbeiten ist derzeit der Strom an den Ampeln dieser Kreuzung ausgeschaltet. Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)