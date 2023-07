"Shhahjssawesbhjhasha!" – Bidens klare Botschaft an Israel

US-Präsident Joe Biden empfing am Dienstag den israelischen Präsidenten Jitzchak Herzog im Weißen Haus, um dabei die besondere Beziehung der beiden Länder zu thematisieren. Dabei kam es zu einer kuriosen Szene, als der US-Präsident scheinbar in einen Kurzschlaf fiel und bizarre Äußerungen von sich gab. Der israelische Präsident Herzog versuchte sich seine Verwunderung über den Zwischenfall nicht anmerken zu lassen, schaute jedoch etwas verwirrt in die Kamera. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Herzogs Besuch erfolgt einen Tag, nachdem Biden mit Benjamin Netanjahu telefoniert und ihn zu einem Treffen in den USA im Herbst eingeladen hatte, obwohl der Präsident Vorbehalte gegen mehrere politische Maßnahmen der rechtsgerichteten Koalition Netanjahus äußerte. Netanjahus Regierung treibt derzeit eine Justizreform voran, die in Israel breite Proteste ausgelöst haben. Darüber hinaus hat er den Bau Tausender neuer Wohneinheiten im Westjordanland genehmigt." Quelle: RT DE