Der tägliche Wahnsinn – Habeck erkennt bescheiden: "Es ist etwas Großes, was ich hier gerade sage"

Innenministerin Faeser (SPD) gerät in ihrer Rolle, als treibende Kraft rund um die im Oktober 2022 eingeleitete Entlassung von Arne Schönbohm, leitender Ex-Mitarbeiter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, immer mehr unter Druck. Faeser wird unterstellt, über ihr ministrablen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, Informationen über Schönbohm angefordert und gesammelt zu haben.

Bei einer ersten Anhörung in dieser Woche fehlte die Ministerin aus "medizinischen Gründen". Für die am 7. September anberaumte Sondersitzung im Innenausschuss des Bundestags heißt es nun laut Welt-Artikel:

"Faeser nimmt nicht an Sondersitzung zu Schönbohm-Affäre teil."

Faeser habe sich bei der Sitzung am Donnerstagmorgen von einer Parlamentarischen Staatssekretärin vertreten lassen, so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Die CDU-Fraktion kritisierte laut Welt vor allem, dass Faeser "trotz der Absage an den Innenausschuss am Dienstagvormittag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ein Interview gegeben hatte". Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sieht weiterhin wenig Bedarf an einer Berichterstattung zur Causa Faeser.

Der massive politische Skandal (#Faeser) war beim ZDF in den letzten Tagen kein Thema.Heute gab es dann eine 2-minütige Unterhaltung.🤡"...glaube ich auch nicht, dass das die Leute so sehr interessiert, weil dieses BSI ist sehr weit weg von ihrem Alltag..."@dunjahayali pic.twitter.com/MUkYDXUkeY — _horizont_ (@hori_____zont) September 7, 2023

