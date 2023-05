EU-Chefdiplomat Borrell: Belgrad, Belgorod oder Belgrof? – Egal, Hauptsache Italien!

Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat am Montag auf einer Pressekonferenz in Brüssel seine mangelhaften Geographiekenntnisse demonstriert. Von einem Journalisten nach den ukrainischen Sabotageakten in der russischen Region Belgorod befragt, erklärte der Spanier, er wisse nicht, was in Belgrad passiere. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der EU-Chef für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, hat am Montag auf einer Pressekonferenz in Brüssel gezeigt, dass er den aktuellen Stand der Dinge im Ukraine-Konflikt offenbar nicht kennt. Am Montag waren mehrere ukrainische Sabotage-Gruppen auf russisches Territorium in der Region Belgorod vorgedrungen. Sie konnten aber von russischen Anti-Terroreinheiten erfolgreich liquidiert und zurückgeschlagen werden.



Als ein Journalist Borrell zu diesen Ereignissen befragen wollte, antwortete dieser, er wisse nicht, was in Belgrad passiere. Die Hauptstadt Serbiens liegt jedoch rund 2.000 Kilometer von Belgorod entfernt.



Nachdem der Journalist korrigiert und erneut auf die Stadt Belgorod im Kernland Russlands hinwies, betonte der Chefdiplomat noch einmal: "Ich weiß wirklich nichts darüber. Weder über Belgrad noch über Belgrof." Quelle: RT DE