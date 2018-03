Geheimnis von „Alien-Raumschiff“ gelüftet?

Forscher von der University of Toronto in Kanada sind zu dem Schluss gelangt, dass der Asteroid Oumuamua, dessen Form an ein außerirdisches Raumschiff erinnert, aus zwei Sternen im Sonnensystem hervorgegangen ist. Darüber berichtet das Fachportal Phys.org.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "Den Wissenschaftlern zufolge ist selbst die Tatsache wunderlich, dass das erste entdeckte Objekt, das nicht dem Sonnensystem angehört, einen Asteroiden und keinen Kometen darstellt. Letztere entstehen öfters außerhalb des Sonnensystems, und es sei zu erwarten, dass dies auch für andere Sterne typisch sein könnte. Allerdings sollen Simulationsergebnisse gezeigt haben, dass felsige Objekte wie Oumuamua keine stabilen Orbits in der Nähe von Doppelsternen hätten. Die Astronomen gehen daher davon aus, dass der Herkunftsort des „interplanetaren Asteroiden“ höchstwahrscheinlich ein System sei, wo einer der Sterne eine hohe Temperatur und eine große Masse aufweise. In derartigen Systemen gebe es eine Vielzahl an felsigen Objekten. Der Asteroid Oumuamua wurde erstmals im Oktober 2017 gesichtet. Wegen seiner Zigarrenform halten viele Beobachter den rund 400 Meter langen Körper für ein interplanetares Raumschiff." Quelle: Sputnik (Deutschland)

