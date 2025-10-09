Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Kurioses Sie sprang in den Laden und zog sich aus! Großeinsatz in Hamburg

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 07:18 durch Sanjo Babić
Bild: Espressolia / pixelio.de
Bild: Espressolia / pixelio.de

BILD Hamburg berichtet über einen Einsatz in einem Gemüseladen, nachdem eine Frau in das Geschäft gesprungen und teilweise entkleidet gewesen sein soll. Einsatzkräfte sicherten den Bereich und kümmerten sich um die Frau.

Zeugen schildern eine chaotische Szene. Hinweise auf eine akute Gefährdung weiterer Personen lagen zunächst nicht vor. Die Polizei prüft Hintergründe und mögliche medizinische Ursachen.

Für den Ladenbetrieb ergaben sich vorübergehende Einschränkungen. Weitere Angaben wollen die Behörden nach Abschluss erster Ermittlungen machen.

Quelle: ExtremNews


