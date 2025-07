Norheim: Nachbarschaftsstreit auf Grund der Urlaubsbetreuung einer Schildkröte

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei Bad Kreuznach gegen 17:30 Uhr zu lautstarken Nachbarschaftsstreitigkeiten in ein Vorort von Bad Kreuznach gerufen. In Wohngebiet von Norheim wurden daraufhin zwei streitende Familien angetroffen.

Die Beamten stellten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fest, dass beide Parteien die Urlaubsbetreuung einer bereits mehrfach entwichenen Schildkröte für sich in Anspruch nahmen. Der eigentliche Besitzer des Panzertiers befindet sich derzeit auf Kreuzfahrt und konnte daher für das Tier nicht sorgen. Da vor Ort die Urlaubsbetreuung nicht abschließend geklärt werden konnte und keiner der Beteiligten nachgab, wurde das Tier ins städtische Tierheim verbracht. Quelle: Polizeidirektion Bad Kreuznach (ots)