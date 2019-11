Goldener Aluhut 2019: „Volkslehrer” nimmt wegen Hausverbot seinen Preis draußen entgegen

Zum fünften Mal wurde der Negativpreis „Goldener Aluhut“ für die besten Verschwörungstheorien verliehen. Unter den Gewinnern war auch der „Volkslehrer“ Nikolai Nehrling, der über seinen YouTube-Kanal regelmäßig rechte Hetze verbreitet hat. Wegen des gegen ihn verhängten Hausverbotes musste er seinen Preis jedoch draußen entgegennehmen, teilt das russische online Magazin "Sputnik" mit.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite: „Im „Heimathafen Neukölln“ in Berlin wurden auch dieses Jahr wieder „Goldene Aluhüte“ in den Kategorien „Verschwörungstheorien allgemein“, „Politik“, „Medien und Blogs“, „Medizin und Wissenschaften“ und „Esoterik“ vergeben.

Da die diesjährige Preisverleihung mit Halloween zusammenfiel, bestand der Dresscode nicht nur aus allerlei Alu-Kopfbedeckungen, sondern erlaubte so manche gruselig-kreative Extravaganz.

Im Publikumsvoting konnten sich neben dem selbsternannten „Volkslehrer“ Nikolai Nehrling die Partei AfD, der der Fälschung überführte Journalist Claas Relotius , der Arzneimittelhersteller Hevert sowie der Begründer der Anthroposophie und Wegbereiter der Waldorfpädagogik Rudolf Steiner durchsetzen.

Bereits im Vorhinein hatte Nehrling, der bis vor kurzem noch an einer Berliner Schule unterrichtete, angekündigt, dass er seinen Preis persönlich abholen würde. Wegen des vom „Heimathafen Neukölln“ gegen ihn verhängten Hausverbotes musste der „Volkslehrer“ seine Auszeichnung jedoch draußen vor der Tür entgegennehmen. Auch wenn ihm das Rampenlicht an diesem Abend verwehrt blieb – Nehrling nutzte auch diese Variante der Preisverleihung als Bühne und sprach bereitwillig und ausführlich in jede Kamera. Für die bereitstehenden Polizisten und das Wachpersonal gab es jedoch keinen Anlass, einzugreifen."

Quelle: Sputnik (Deutschland)