Polizeibeamtin durch 90jährigen Mann beim Einsatz in Glashütten verletzt

In den Abendstunden kam es in Glashütten in der Straße "Im Hirschgarten" zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde.

Gegen 20:10 Uhr meldete sich ein 90jähriger Mann beim Polizeinotruf und hatte Rückfragen an die Polizei. Dadurch fiel auf, dass er auf die Anrufe sogen. falscher Polizeibeamter eingegangen war, die ihn veranlasst hatten mehrere tausend Euro vor seiner Haustür abzulegen. Bei Eintreffen einer Polizeistreife zur Kontaktaufnahme ging der, von den Betrügern beeinflusste Rentner davon aus, das es sich um verkleidete falsche Beamte handele und schoss auf sie. Hierbei erlitt die Beamtin ein Knalltrauma. Der Glashüttener ist im Besitz von legalen Waffen. In einem längeren Telefonat mit der Polizei gelang es schließlich den Irrtum aufzuklären und bewegte den Rentner dazu, sich den Beamten vor Ort anzuvertrauen. Die Ermittlungen dauern an. Im Laufe der vergangenen Tage kam es zu einer Häufung von Anrufen durch sogenannte "falsche Polizeibeamte", unter anderem im Hochtaunuskreis. Quelle: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen (ots)

