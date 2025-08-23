Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Zwei Senioren bei Parkplatzunfall an Krefelder Friedhof gestorben

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 15:05 durch Sanjo Babić
Symbolbild Bild: Pixabay / WB / Eigenes Werk
Auf dem Parkplatz eines Friedhofs in Krefeld-Gellep-Stratum sind am Samstagmorgen zwei Senioren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei Krefeld mitteilte, wurden ein 72-jähriger Mann und seine gleichaltrige Schwester von einem ausparkenden Wagen erfasst.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr, als ein 77-jähriger Autofahrer während des Ausparkvorgangs das Geschwisterpaar erfasste. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarben beide Senioren noch an der Unfallstelle. Umstehende Personen beobachteten den Vorfall, wurden aber nicht verletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Recklinghausen eingesetzt. Die Angehörigen der Verstorbenen, der Unfallfahrer sowie unbeteiligte Passanten werden seelsorgerisch betreut. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

