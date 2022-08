Jetzt muss auch Winnetou den „Rassisten-Tod“ sterben - Nach Protesten: Ravensburger Verlag streicht Buch aus Programm

Endlich verstehe ich, warum ich nach den Maßstäben derjenigen, die heute in Politik und Medien den Ton angeben, ein böser, böser Rassist sein muss. Hatte sich die Grünen-Landeschefin von Berlin, Bettina Jarasch (mit deren Schwester ich einst in Augsburg im Geschichts-Leistungskurs saß, so klein ist die Welt) selbst geißeln müssen, um der politischen Höchststrafe zu entkommen, nachdem sie – ich traue mich kaum, den Frevel hier laut zu wiederholen – in einer Fragerunde bekannt hatte, als Kind wäre sie gerne Indianerhäuptling geworden. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Pfui, pfui und nochmal pfui! Wie konnte sie nur! Sie löste damit so massives Entsetzen aus, dass sie sich entschuldigen musste. Mehr noch: Die Stelle wurde aus einem Video vom Parteitag entfernt. Es habe sich um eine „unreflektierte Kindheitserinnerung“ gehandelt, schämte sich Jarasch laut Tagesspiegel. „Auch ich muss noch viel lernen.“ Weil doppelt gebüßt besser hält, setzte sie auf Twitter noch einen drauf bei der Selbstgeißelung: Sie erklärte, sie habe mit einem Parteimitglied gesprochen, das von dem Indianer-Ausspruch persönlich betroffen und „tatsächlich verletzt“ sei. Damit ihre Aussage aus der Vorstellungsrunde „nicht uneingeordnet im Livestream“ stehenbleibe, sei diese nachträglich gelöscht worden (Details siehe hier). Dieser lange Rückblick war notwendig, damit Sie die Tragweite des Geständnisses verstehen, dass ich nun mache: Ich habe in meiner Kindheit liebend gerne „Winnetou“ gelesen. Schlimmer noch: Ich wäre gerne Winnetou gewesen. Oder zumindest wie Winnetou. Ich bin überzeugt, die Bücher über ihn haben mir viel gegeben. Sie haben mich nicht nur Hochachtung vor den Indianern gelehrt, sie haben auch Respekt vor der Natur und vor Menschenleben tief in mir verwurzelt. Deshalb würde ich die Bücher jedem Kind auch heute empfehlen. Und, noch schlimmer: Ich bin nicht bereit, mich bei irgendjemand zu entschuldigen dafür, der sich jetzt verletzt fühlt. Schlimmer noch: Ich halte es schlicht für gaga, und zwar komplett, wenn sich irgendjemand dadurch verletzt fühlt, dass ich als Kind Winnetou sein wollte. Habt ihr keine anderen Sorgen? ‘Ursprung im Kolonialismus‘ Auslöser für mein Geständnis war eine Nachricht in der „Schwäbischen Zeitung“ mit folgender Überschrift: „Ravensburger Verlag nimmt Winnetou-Kinderbuch nach Kritik aus dem Programm.“ Das Unternehmen bekam massive Kritik in den sozialen Medien, weil es das Buch „Der junge Häuptling Winnetou“ verlegt. „Die Internetnutzer kritisierten grundsätzlich, dass der Stoff des Klassikers von Karl May überhaupt noch verlegt wird, zumal für Kinder“, schreibt das Blatt: „Darin würden rassistische Stereotype wiedergegeben, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben, lautete zum Beispiel ein Kritikpunkt der Instagram-Nutzer.“ Ein anderer Nutzer kommentierte: „Was soll dieses Buch? Es reproduziert rassistische Stereotype, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben.“ Ein Account mit dem Namen „Vielfältiges.Klassenzimmer“ behauptete, der Stoff sei „schädlich“ und beinhalte „Romantisierung von Völkermord“. Ich habe das haargenau umgekehrt in Erinnerung. Die Lektüre von „Winnetou“ hat mich für das Schicksal der Indianer sensibilisiert. Haben diese Leute die Bücher überhaupt gelesen? Ich glaube, nicht. Hauptsache, politisch korrekt sein und vorauseilend vor dem Zeitgeist kuschen. Der Verlag machte denn auch prompt den Kniefall. Auf Instagram schrieb Ravensburger: „Wir haben die vielen negativen Rückmeldungen zu unserem Buch „Der junge Häuptling Winnetou“ verfolgt und wir haben heute entschieden, die Auslieferung der Titel zu stoppen und sie aus dem Programm zu nehmen. Wir danken Euch für Eure Kritik. Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht und das ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren. Wir entschuldigen uns dafür ausdrücklich.“ Untertänigste Selbstgeißelung Der Kniefall wird dann noch tiefer:

„Unsere Redakteure beschäftigen sich intensiv mit Themen wie Diversität oder kultureller Aneignung. Die Kollegn diskutieren die Folgen für das künftige Programm und überarbeiten Titel für Titel unser bestehendes Sortiment. Dabei ziehen sie auch externe Fachberater zu Rate oder setzen ‚Sensitivity Reader’ ein, die unsere Titel kritisch auf den richtigen Umgang mit sensiblen Themen prüfen. Leider ist uns all das bei den Winnetou-Titeln nicht gelungen. Die Entscheidung, die Titel zu veröffentlichen, würden wir heute nicht mehr so treffen. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt einen Fehler gemacht und wir können euch versichern: Wir lernen daraus!“ Ich tue mich schwer, das noch ernsthaft zu kommentieren. Mehr als „komplett gaga“ fällt mir dazu einfach nicht mehr ein. Wie geht es Ihnen? Finden Sie, ich bin zu harsch in meinem Urteil? Finden Sie „Winnetou“ rassistisch? Verharmlost es das Unrecht, das den Indianern geschehen ist? Oder haben sie die Bücher wie mich für das Schicksal der Indianer erst sensibilisiert? Finden Sie, man sollte diesen ganzen Irrsinn einfach komplett ignorieren und nicht mehr darüber berichten? Oder teilen Sie meine Auffassung, dass man zum Teil dieses Wahnsinns würde, wenn man sich nicht mehr darüber aufregen würde? Ich freue mich auf Ihre Meinungen unten in den Kommentaren! Gerne nehme ich einige dann auch hier im Artikel auf. Hier die Koordinaten des Ravensburger Verlages – wenn sie die öffentliche Meinungen nicht nur den „woken“ Aktivisten überlassen und dem Verlag selbst Ihre Meinung sagen wollen: Vorstandsvorsitzender: Clemens Maier

Robert-Bosch-Str. 1

88214 Ravensburg

E-Mail: [email protected]

Telefon: +49 – (0) 751 – 86 0

Fax: +49 – (0) 751 – 86 13 11" Quelle: Reitschuster