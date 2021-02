Schreie im bayerischem Wald: Polizei-Großeinsatz ausgelöst

Spaziergänger im bayerischen Oberstdorf haben Schreie aus dem Wald gehört und sofort die Polizei gerufen – doch der Einsatz samt Hubschrauber stellte sich schließlich nicht als Notfall heraus. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Die Schreie konnten einer Personengruppe zugeordnet werden, die in einem nahe gelegenen Waldstück eine Schreitherapie durchführte“, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung der Polizei.

Die Teilnehmer versicherten nach „eindringlicher Belehrung“, in Zukunft im Rahmen der Therapie nicht mehr zu schreien."

Quelle: SNA News (Deutschland)