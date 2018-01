Gründau: Pferd bricht während der Fahrt aus Anhänger aus

Einen kuriosen Einsatz mit glücklichem Ausgang hatten die Beamten der Langenselbolder Autobahnpolizei am Samstagmittag zu verzeichnen. Gegen 13 Uhr wurde auf der Autobahn 66 bei Gründau-Lieblos eine 5-Jährige Stute in einem Pferdeanhänger plötzlich unruhig. Das Tier schlug schließlich mit den Hufen so heftig gegen die vordere Wand des Gefährts, dass ein großes Teil herausbrach.

Durch diese Lücke sprang die Stute bei voller Fahrt aus dem Anhänger und rannte auf der Standspur weiter. Glück für die Polizei war, dass es sich bei einer eingesetzten Beamtin um eine erfahrene Reiterin handelte. Gemeinsam mit der Besitzerin des Tieres gelang es den Ordnungshütern, das Pferd einzufangen und zu beruhigen. Aus Sicht von Dienstgruppenleiter Thorsten Pfeiffer haben zudem die Autofahrer sehr gut reagiert und ihre Fahrt rechtzeitig verlangsamt, so dass es zu keinen Unfällen kam. Von ein paar leichten Schürfwunden abgesehen kam auch die Stute glimpflich davon. Die Fahrt konnte schließlich in einem Ersatzanhänger weitergehen. Was das Tier so außer sich brachte, blieb unklar. Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach (ots)

