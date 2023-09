Der tägliche Wahnsinn: "Gesundheitliche Gründe" – Grüne verbieten Trillerpfeifen im Bierzelt

"Schöne neue Welt" oder einfach nur der normale Irrsinn? Täglich ist man als Medienkonsument mit Meldungen aus allen möglichen Themenbereichen konfrontiert, die man vor wenigen Jahren noch als Satire verbucht hätte. Wir präsentieren hier in loser Folge eine kleine Auswahl aktueller Fälle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: ""Ihr solltet das Pferd mal sehen" – SPD macht Witze mit lädiertem Kanzler

Die SPD-Bundestagsfraktion hat am Montagmittag auf Twitter/X einen skurrilen Post abgesetzt. Ein Foto des nach seinem Sportunfall lädierten Bundeskanzlers Olaf Scholz (mit Augenklappe) wurde mit einem bekannten Scholz-Zitat zum umstrittenen Ende der Atomkraft unterlegt:

"Das Thema Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd."

Ihr solltet das Pferd mal sehen. pic.twitter.com/TcLMM4zDB2 — SPD-Fraktion im Bundestag (@spdbt) September 4, 2023

Dazu schrieben die SPD-Twitterer:

"Ihr solltet das Pferd mal sehen."

Ein Nutzer kommentierte:

"Was ist das? Man weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll."

Eine andere Nutzerin meinte:

"Das tote Pferd heißt Deutschland."

Ein weiterer Kommentator zeichnete die SPD als totes Pferd, von dem man langsam mal absteigen müsse.

Ihr solltet mal davon absteigen: pic.twitter.com/dwmXxaegGF — FrageFux (@FrageFux) September 4, 2023

Na sowas: WDR befragt "Publizistin" zum Fall Aiwanger – und verschweigt ihre Parteizugehörigkeit

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat die "jüdische Publizistin Marina Weisband" zu ihrer Meinung zum Fall Aiwanger befragt – und dabei verschwiegen, dass diese Mitglied der Grünen ist. Darauf wiesen Nutzer von Twitter/X am Sonnabend hin.

Warum erwähnt der WDR nicht, dass die Publizistin, die von Markus Söder Konsequenzen für Aiwanger fordert, Mitglied bei den Grünen ist? #ReformOerr #OerrBlog via @LyllithB pic.twitter.com/4KSOtQJZ4V — ÖRR Blog. (@OERRBlog) September 2, 2023

Weisband hatte in dem Gespräch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder aufgefordert, seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger zu entlassen, und jegliches Zögern als "Grenzverschiebung" bezeichnet.

Jeder Tag den Bayerns Ministerpräsident @Markus_Soeder mit Konsequenzen für #Aiwanger zögert, ist eine Grenzverschiebung, findet die jüdische Publizistin Marina Weisband (@Afelia). pic.twitter.com/7dH4jEeWQj — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) September 2, 2023

In einem Tweet vom Sonntag bat der WDR um Entschuldigung:

"Viele kritisieren hier zu Recht, dass wir Frau Weisbands Grünen-Mitgliedschaft nicht genannt haben. Wir haben sie in ihrer Rolle als jüdische Publizistin befragt. Dennoch hätten wir auch ihre Partei-Mitgliedschaft kenntlich machen müssen. Wir bitten um Entschuldigung."

Am Montag wies ein Nutzer darauf hin, dass Weisbands eigener Umgang mit wirklichen Rechtsextremen und Antisemiten in der Vergangenheit Fragen aufwirft.

Ihr habt nicht nur vergessen zu erwähnen, dass Frau Weisband Mitglied der Grünen ist, sondern auch, dass sie als Ukrainerin echte Faschisten und Judenschlächter verharmlost, ja geradezu verniedlicht. Das ist an Heuchelei und Doppelmoral kaum zu überbieten. #Aiwanger pic.twitter.com/5xie6gcif3 — Higgs Boson (@Boson77Higgs) September 4, 2023

"Geht ihm nicht so gut" – Olaf Scholz beim Joggen gestürzt

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Sonnabend bei einem Sportunfall verletzt. Das berichtete die Frankfurter Rundschau (FR). Demnach stürzte der Kanzler beim Joggen und zog sich dabei Prellungen im Gesicht zu. Ein Wahlkampfauftritt im hessischen Heringen am Sonntag wurde kurzfristig abgesagt.

Dort sollte sich Scholz gemeinsam mit seinem Parteifreund Michael Roth den Fragen von etwa 130 angemeldeten Gästen stellen. Die FR zitierte den als außenpolitischen Scharfmacher bekannten Roth mit der Aussage:

"Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut, und leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen."

Gute, rasche und vollständige Genesung, lieber @olafscholz. Aus meiner Heimat ganz viel Glückauf für Dich! Ich weiß, was es heißt, sich beim Joggen mal so richtig auf die Schn…. zu legen! — Michael Roth - official 🇪🇺🇺🇦 (@MiRo_SPD) September 3, 2023

Die Veranstaltung solle bald nachgeholt werden. Auf Twitter/X wünschte Roth seinem vergesslichen Kanzler gute Besserung. Nicht alle Kommentatoren in den Sozialen Netzwerken zeigten sich derart betroffen von dem Unfall. Ein Nutzer postete ein Video eines tanzenden Mannes, der wenigstens von hinten Scholz ähnlich sieht, und meinte, der Kanzler habe wohl lieber feiern wollen.

Von wegen Sturz beim joggen. Offensichtlich hat der @Bundeskanzler seine heutigen Termine abgesagt weil er lieber feiern wollte…pic.twitter.com/Aj1dkcYviS — Harald Schmidt (Dirty Harry) - Original Parody (@DirtyHarry_tv) September 3, 2023

Aufklärung mit Raphaëlle ("er/sie/they"): "Es gibt Tiere, die sich als Frau verkleiden"

In den vergangenen Stunden hat sich in den sozialen Netzwerken ein Videoschnipsel verbreitet, in dem eine Person namens Raphaëlle ihre biologischen Vorstellungen verbreitet. Raphaëlle ist ihrer Stimme und ihrem Gesicht nach eine biologische Frau, allerdings trägt sie zu ihren bunt gefärbten Haaren einen Vollbart. In der längeren Version des Videos auf YouTube erfährt man, dass Raphaëlle sich selbst als "er/sie/they" definiert. Und das sagt Raphaëlle:

"Wenn Leute also zum Beispiel sagen, biologisch gibt es nur zwei Geschlechter. Das stimmt nicht. Biologisch gibt es nicht nur zwei Geschlechter. Man kann sich hinsetzen, mal ein Buch lesen, man wird herausfinden, es gibt biologisch mehr als zwei Geschlechter. Inter existiert, wissenschaftlich-biologisch erwiesen. Dann gibt es Leute, die sagen, das ist unnatürlich, das passiert in der Natur nicht. Es gibt mehr als zwei biologische Geschlechter beim Menschen! Das berichtet jedenfalls Raphaëlle ("er/sie/they") in einem Video, das als Werbung für einen "queeren Aktionsplan" für Bayern gedacht ist. 🤡🌎 Jetzt muss Söder liefern… 🕺⚧️💃 pic.twitter.com/nrpLX8k4lq — R. Eder-Kirsch 🐡 (@EderKirsch) September 4, 2023 Da kann man sich auch einmal hinsetzen. Und einmal hingucken. Es ist in so vielen Tierrassen Queerness, im weitesten Sinne, erkennbar. Sowohl von der Sexualität als auch vom Geschlecht her. Es gibt Tiere, die ihr Geschlecht komplett wechseln. Es gibt auch Tiere, die, wenn man so will, sich verkleiden, als Frau, wenn man so möchte. Und es hat viele, viele evolutionäre gute Gründe, das zu tun."

Das Video wurde auf dem YouTube-Kanal des CSD Bayern veröffentlicht. Es ist Teil der Kampagne "Queer sind wir", mit der der Freistaat Bayern dazu bewegt werden soll, wie alle anderen Bundesländer einen "Queeren Aktionsplan" einzuführen. Verantwortlich für diese Videos ist die Dragqueen "Vicky Voyage", die durch ihre Dragqueen-Lesung für Kinder in München bekannt wurde.

Nutzer von Twitter/X verwiesen auf eine Raphaëlle sehr ähnlich sehende Raphaelle, die sich in einem ZDF-Video von 2019 darüber beklagte, dass man versucht habe, ihr das Lesbischsein wegtherapieren zu wollen.

Ist das diese Person? 👇 Ohne diesem Menschen zu nahe zu treten, scheint mir dieser aktuelle Ansatz auch - jedoch auf andere Weise - im Endeffekt das „Lesbisch-sein wegtherapieren“ zu wollen. https://t.co/w7EnHvn2IL — Mrs M 🕊️ (@MrsMertes) September 4, 2023

Quelle: RT DE