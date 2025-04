Geheimes EU-Papier enthüllt: CO₂-Steuer auf das Atmen – Bürger sollen künftig für ihre Ausatmung zahlen!

Ein internes Dokument der EU-Klimakommission, das extremnews vorliegt, enthüllt eine neue und radikale Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel: Ab 2026 soll jeder Bürger eine „CO₂-Atemsteuer“ zahlen!

Das Konzept orientiert sich an der „Methan-Abgabe für Kühe“, die bereits in Neuseeland diskutiert wurde und in Dänemark ab 2030 greift, um klimaschädliche Emissionen aus der Viehwirtschaft zu reduzieren. Doch diesmal trifft es nicht die Landwirtschaft – sondern jeden einzelnen Menschen.

Geheimes Papier: CO₂-Ausstoß des Menschen als „unterschätztes Problem“

Laut einem Bericht des Unternehmens "GASAG" atmet ein durchschnittlicher Mensch rund 30 Kilogramm CO₂ pro Tag aus. Hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung entspricht das mehr als 11,17 Tonnen CO₂ – eine Menge, die laut Experten „nicht mehr ignoriert werden kann“.

Ein hochrangiger EU-Beamter, der anonym bleiben möchte, bestätigte gegenüber ExtremNews:

„Wir prüfen aktuell verschiedene Modelle für eine individuelle CO₂-Bepreisung, die Atemluft ist ein logischer nächster Schritt. Wir alle müssen Opfer bringen.“

Ein „durchgesickertes Dokument“ aus dem Wirtschaftsministerium zeigt, dass Bürger ab 2026 nur noch eine bestimmte Menge CO₂ „verbrauchen“ dürfen.

So soll die Atemsteuer funktionieren

Grundabgabe von 75 € pro Jahr für Erwachsene, Kinder unter 12 sind zunächst ausgenommen



Sportler & Vielsprecher zahlen mehr, da sie mehr CO₂ ausatmen



Arbeitnehmer könnten CO₂-„Freimengen“ von Firmen erhalten – aber nur bei klimaneutralen Jobs



Digitale Überwachung per Smartwatch oder Atem-Tracking-App wird diskutiert

Wer sein Limit überschreitet, kann z.B. kein Benzin mehr tanken oder bekommt höhere Preise für Fleisch und Strom.

Die Regierung plane angeblich „Klimasünder-Scoring“, das z. B. Vielflieger besonders trifft.



Regierung schweigt – Habeck & von der Leyen angeblich involviert

Während die Bundesregierung eine offizielle Stellungnahme verweigert, will ExtremNews erfahren haben, dass Wirtschaftsminister Habeck und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bereits in geheimer Abstimmung mit französischen und niederländischen Behörden stehen.

Insider berichten, dass erste Tests an Beamten in Brüssel bereits laufen. Dort wurden angeblich CO₂-Werte einzelner Personen erfasst und mit Sondersteuern belegt.

Kritiker sprechen von einem „totalitären Klima-Regime“, während Befürworter darauf hinweisen, dass die Einnahmen aus der Atem-Steuer für den Ausbau erneuerbarer Energien verwendet werden sollen.

Was kommt als Nächstes?

Experten warnen bereits: Wenn die CO₂-Steuer auf die Atemluft durchgesetzt wird, könnten bald weitere Abgaben und sinnfreie Richtlinien folgen.



Offizielle Stellen dementieren, dass eine Atem-Steuer geplant ist – doch wie oft wurde das in der Vergangenheit gesagt, bevor neue Gesetze kamen?



Quelle: ExtremNews