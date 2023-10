Otterberg: Auto "parkt" im Vorgarten

Im Vorgarten eines Hauses ist am Sonntagmittag ein Pkw "gelandet". Das Auto hatte sich - ohne Fahrer - in der Straße "Geißbergring" von allein in Bewegung gesetzt. Vermutlich war die Handbremse nicht angezogen und kein Gang eingelegt.

Der Wagen rollte die etwas abschüssige Straße hinunter, quer über die Fahrbahn sowie den Bürgersteig und kam schließlich in der Grünanlage eines Wohnhauses zwischen Sträuchern und Pflanzen zum Stehen. Der Fahrzeuglack sowie die Bepflanzung erlitten Schäden, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Das Fahrzeug musste mit Hilfe eines Fachunternehmens aus dem Vorgarten gehoben werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)