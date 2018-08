Bundeskanzlerin verwechselt Kaukasus-Länder

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei ihrem Aufenthalt in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku eine Instagram-Story mit einem Guten-Morgen-Gruß geteilt. Einigen Nutzern fiel allerdings auf, dass das dort abgebildete Stadt-Panorama nicht der Überschrift entspricht. Wer da Jerewan mit Baku verwechselt hat, bleibt vorerst unbekannt, schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf deren deutschen Webseite: "Einige akribische Internet-Nutzer haben auf dem Instagram-Account von Angela Merkel einen peinlichen Fehler gefunden.

Die Bundeskanzlerin postete auf Instagram eine Story mit der Überschrift „Guten Morgen aus Aserbaidschan“ und einem Panorama von Baku.

Beim genauen Hinschauen erkannten die Nutzer jedoch in der abgebildeten Stadt-Skyline die armenische Hauptstadt Jerewan.

Da die Instagram-Stories nach 24 Stunden Verfügbarkeit gelöscht werden, wurde der Clip von einem Nutzer kopiert und auf Youtube veröffentlicht.

Wer für den Fehler verantwortlich ist, wird nicht berichtet.

Ihre Kaukasus-Reise begann Bundeskanzlerin Merkel am vergangenen Donnerstag in Georgien. Danach besuchte sie am Freitag und Samstag Armenien und Aserbaidschan."

