Kaiserslautern: Ladendieb hortet Beute zu Hause

Weil er offenbar seinen Lebensunterhalt mit Diebstählen bestreitet, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 27-Jährige fiel am Dienstagmittag in einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße auf.

Hier hatte er sich mehrere Artikel in seine Jacken- und Hosentaschen gesteckt. Als er an der Kasse nur eine Flasche Cola bezahlen wollte, wurde er vom Personal angesprochen, weil den Mitarbeitern nicht entgangen war, dass auch im Hosenbund des Mannes noch etwas steckte, das er wohl an der Kasse vorbeischmuggeln wollte - es handelte sich um eine Flasche Champagner. Beim Leeren der Taschen des Langfingers kamen anschließend unter anderem verschiedene Packungen Parfüm zum Vorschein. Doch damit nicht genug: Im Rucksack, den der 27-Jährige während seiner Diebstour in einem Schließfach des Marktes deponiert hatte, wurde im Anschluss weiteres Diebesgut gefunden, das aus einem anderen Einkaufsmarkt in der Pariser Straße stammte. Außerdem führte der Mann Pfefferspray, einen Teleskopschlagstock, ein Küchenmesser sowie ein kleines Beil mit sich. Wie sich bei der Überprüfung der Personalien des Ladendiebs herausstellte, lag gegen den 27-Jährigen noch ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vor. Demnach stand die Zahlung einer Geldstrafe in vierstelliger Höhe aus. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und zur nächsten Dienststelle gebracht. Er informierte seine Mutter und bat diese, den Betrag zu bezahlen. Bei der späteren Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen stellten die Einsatzkräfte insgesamt rund 250 verschiedene Artikel - darunter Kosmetika, Lebensmittel und Kleidung - im Wert von mehreren tausend Euro sicher, da der Verdacht besteht, dass es sich um ebenfalls Diebesgut handelt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)