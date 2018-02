A7 Walsrode: Pkw stürzt in BAB-Baugrube.

In den Nachtstunden von Freitag auf Samstag kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover, im Baustellenbereich zwischen Bad Fallingbostel und dem Walsroder Dreieck, zu einem kuriosen Zwischenfall.

Der 25-jährige Fahrer eines Pkw Audi aus dem Bereich Güstrow hatte bei dem Verlassen des Parkplatzes "Wolfsgrund" die falsche Ausfahrt gewählt und war in den gesperrten Bereich der Baustelle geraten. Hier fuhr er auf dem unbefestigten Untergrund noch ca. 500 Meter weiter. Nach dem Überfahren eines angeschütteten Erdwalls stürzte der Pkw in eine ca. 7 Meter tiefe Fundamentbaugrube eines Brückenbauwerks. Der Pkw wurde dadurch schwer beschädigt. Der Fahrer eines Streufahrzeugs der Autobahnmeisterei hatte den Vorfall beobachtet und war dem Fz.-Führer zu Hilfe geeilt, der glücklicherweise unverletzt blieb. Der Grund für die Irrfahrt war schnell gefunden. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten mit über 1,80 Promille eine deutliche Alkoholisierung bei dem Fahrer fest und ließen eine Blutentnahme durchführen. Sein Führerschein war allerdings nicht in Gefahr. Die Verwaltungsbehörde hatte ihm die Fahrerlaubnis bereits unanfechtbar entzogen. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Die Bergung des Pkw wird erst am Montag in Zusammenwirken mit einem Baustellenfahrzeug erfolgen.

Quelle: Polizeiinspektion Heidekreis (ots)