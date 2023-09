Muss los, tschüss! – Biden verlässt Ehrenzeremonie mittendrin

US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag bei der Verleihung der Medal of Honor an einen Militärpiloten aus dem Vietnamkrieg überraschend den Saal verlassen. Sein plötzlicher Abgang hat den pensionierten Militärpiloten und das Publikum völlig unvorbereitet getroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Geehrte blieb verwirrt und allein auf der Bühne zurück, während er auf den religiösen Segen wartete, der ein traditioneller Teil der Zeremonie ist." Quelle: RT DE