Country Garden baut weltweit ersten Roboter-Restaurantkomplex in Guangdong, China

Am 22. Juni wurde in Shunde, einer Stadt in der chinesischen Provinz Guangdong, der erste von Qianxi Robot Catering Group (Qianxi Group), einem Tochterunternehmen von Country Garden (HK.02007) errichtete Roboter-Restaurantkomplex eröffnet.

Das mit den neuesten fortschrittlichen Technologien ausgestattete Restaurant verfügt über getrennte Bereiche für chinesische Speisen, Hot Pot und Fastfood und bietet eine große Auswahl an Gerichten, die dem wartenden Gast innerhalb von nur 20 Sekunden serviert werden.

Auf 2.000 Quadratmetern moderner Restaurantfläche stehen mehr als 20 vom Unternehmen eigenständig entwickelte Roboter für verschiedene kulinarische Stile (chinesische Küche, Reis aus dem Tontopf, Nudelgerichte) bereit, um die ihnen zugewiesene Rolle bei der Zubereitung der Lebensmittel und dem Kochen der Speisen zu übernehmen. Der Restaurant-Bereich, der in der Hintergrundfarbe Pink gehalten ist und gleichzeitig einen Hauch von Metall und Technik vermittelt, bietet genug Raum, um nahezu 600 Gäste gleichzeitig zu bewirten. Die 200 Menüpunkte des Restaurants können in jeweils 20 Sekunden serviert werden.

Im Rahmen der Epidemie minimieren roboterbetriebene Restaurants generell den Kontakt von Mensch zu Mensch. Es wird davon ausgegangen, dass dieser neue Restaurant-Stil sowohl der aktuellen Situation als auch dem Trend der Zukunft entgegenkommt.

"Qianxis Roboter-Restaurant hat auf innovative Weise sowohl die Integration von Software und Hardware als auch die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine erreicht. Der konkrete Einsatz der Roboter in der Praxis trägt dazu bei, einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten", sagt Zhao Chunsheng, Maschinenbauexperte und Akademiemitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. "Qianxi verfügt über die fortschrittlichste Technologie und eine enorme Produktpalette. Dies schließt die Marktlücke und wird sich auch auf das Benchmarking bei der Wertschöpfung für die Entwicklung der Branche auswirken".

Country Garden Assistant Executive Officer und Qianxi Group General Manager Qiu Mi erläutert, dass die Qianxi Group eine komplette Industriekette aufgebaut hat, die neben dem Betrieb von Restaurants und der Verwaltung von Robotern auch Backend-Lieferproduktion (die zentralisierten Küchen) und robotergesteuertes Kochen umfasst. Im Laufe des Jahres 2020 plant die Gruppe die Einrichtung weiterer zentralisierter Küchen, um in den Städten der Region Guangdong-Hongkong-Macao-Greater Bay Area weiter zu expandieren und gleichzeitig die Massenproduktion von Robotern mit einem erwarteten Output von rund 5.000 Einheiten pro Jahr zu erreichen.

China hat am 22. Juni offiziell die technische Spezifikation für die Zertifizierung der Robotersicherheit in der Lebensmittelbranche veröffentlicht. Die technische Spezifikation, die gemeinsam vom National Robot Testing and Accreditation Center (NRTAC) und Zhiyuan, einer Technologie-Tochtergesellschaft der Qianxi Group erarbeitet wurde, ist die erste ihrer Art im Land. Die Qianxi Group Roboter der zweiten Generation, darunter auch Roboter, die für das Kochen von Clay Pot Reis und weitere, die für die Herstellung von Mini-Eiskremes trainiert wurden, sind führend bei den China Robot (CR)-Zertifizierungen des NRTAC.

Qianxi Group und Beijing Beichen Industrial Group Co., Ltd. (Beijing Beichen) kündigten außerdem gemeinsam eine umfassende strategische Zusammenarbeit an, bei der in allen Kongresszentren von Beijing Beichen intelligente Restaurantservices angeboten werden sollen. Im Januar 2022 wird die zweite Phase des China National Convention Center, ein neuer, von Beijing Beichen entwickelter und unterhaltener Veranstaltungsort, in Betrieb genommen. Die Roboter der Qianxi Group werden dort vor Ort im Einsatz sein und rund um die Uhr Smart Dining-Services anbieten, die veranschaulichen, wie sich weltweit führende intelligente Technologien in die chinesische Kochkunst und Esskultur integrieren.

Am Tag der Eröffnung des Restaurants unterzeichnete die Qianxi Group auch eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Siemens (China), mit der beide Parteien eine langfristige strategische Partnerschaft zur Förderung der digitalen Entwicklung des Smart Dining-Segments eingingen, einschließlich der gemeinsamen Entwicklung der ersten innovativen Smart Dining IoT-Plattform der Branche. Bai Liping, Vice President des Bereich Digital Industries bei Siemens (China), erklärte, das Unternehmen werde sich mit der Qianxi Group zusammentun, um das Wachstum des Segments zu beschleunigen.

Quelle: Country Garden Holdings (ots)