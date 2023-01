Selenskij ist unsicher, ob Putin noch lebt

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat eine weitere Begründung für seine Verweigerung von Verhandlungen mit Russland gefunden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie mehrere ukrainische Medien übereinstimmend berichten, behauptete Selenskij während seines Auftritts beim traditionellen "ukrainischen Frühstück" am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass er gar nicht wisse, ob Russland Präsident Wladimir Putin überhaupt noch am Leben sei. Angeblich sorge das für Unsicherhait im Hinblick auf mögliche Verhandlungen, so der ukrainische Präsident:

"Heute verstehe ich nicht ganz, mit wem und worüber man sprechen soll. Ich bin mir nicht sicher, dass derjenige 'Präsident von Russland', der manchmal vor einem Greenscreen erscheint, tatsächlich einer ist. Ich verstehe nicht ganz, ob er lebt, ob er Entscheidungen trifft oder wer sie sonst trifft und was das für Personen sind. Diese Informationen habe ich nicht."

Einen Lösungsansatz für dieses große Rätsel sieht Selenskij so: "Ich glaube, Russland muss erst 'jemanden' finden und danach 'etwas' vorschlagen."

Quelle: RT DE