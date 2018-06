Chinesischer Freizeitpark lässt weibliche Gäste am Eingang wiegen

Der chinesischen Themenpark Tang Paradise hat mit einer bizarren PR-Aktion aufhorchen lassen: Frauen mit einem Gewicht von mehr als 61,6 Kilogramm wurden dabei als "Fatties" tituliert und erhielten drei Tage lang freien Eintritt. In sozialen Medien schäumen viele User vor Wut und bezeichnen die Kampagne als "entwürdigend und sexistisch".

Tang-Dynastie feiern

Am Eingang des Parks wurden für die skurrile Aktion eigens Waagen aufgestellt, auf denen Frauen ihr Gewicht ermitteln lassen können. Wer schwerer ist als rund 62 Kilo, durfte zwischen dem 15. und 18. Juni umsonst in den Vergnügungspark. Doch nicht nur das öffentliche Wiegen von Frauen regt die Gemüter auf. Auch die Definition als "Fatty", wenn eine Frau über 62 Kilo wiegt, kritisieren viele.

"Wie erniedrigend ist das. Eine absolut widerliche Botschaft", kommentiert ein Facebook-Nutzer und reiht sich damit in hunderte kritische Kommentare ein. Mit der Aktion wollte der Park die Tang-Dynastie feiern, die große und voluminöse Frauen anbetete. In der chinesischen Geschichte gibt es "Die Vier Schönheiten". Diese stellen vier Frauen dar, die für ihre außerordentliche Schönheit in China bekannt sind. Eine dieser Frauen,Yang Guifei, soll angeblich 61,6 Kilogramm gewogen haben.

Geteiltes Echo zu hören

Der Park äußerte sich bereits zu der massiven Kritik an der Rabatt-Aktion: "Wir wollten nur unsere weiblichen Besucher wissen lassen, dass sie genau so schön sind wie Yang Guifei." Einige Gäste lobten den Themenpark auch für seine ungewöhnliche Promotion. Viele Chinesinnen sagen, sie hätten sich gefreut, dass ihr vermeintliches Übergewicht einmal ein Vorteil für sie gewesen sei. Westliche Stimmen sind sich im Social Web hingegen relativ einig, dass die dreitägige Rabatt-Aktion entwürdigend gewesen ist.

Quelle: www.pressetext.com/Sabrina Manzey