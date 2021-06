Ein britischer Reporter der „Financial Times“ hat nach einer verlorenen Wette Teile von seinem Hut verspeist: er hatte eine falsche Wahlprognose gemacht und musste nun das Wort halten.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Laut Medienberichten veröffentlichte Jim Pickard, politischer Chef-Reporter der Zeitung, am Freitag auf Twitter ein Video, in dem er einen schwarzen Hut zerschneidet und Teile davon aufisst.

Der Deutschen Presse-Agentur zufolge hatte die konservative Tory-Partei bei einer Nachwahl im englischen Wahlkreis Chesham and Amersham nahe London überraschend eine Niederlage erlitten. Das Unterhausmandat ging an die Liberaldemokraten - ein Ausgang, den Pickard auf Twitter noch am Vortag hartnäckig bezweifelte.



Drei Hut-Schnipsel reichten aus. Es gebe nämlich eine Sache, die noch schlimmer sei als dumme Tweets, erklärte Pickard am Ende seines Videos: „Tod durch Hut essen“.

Quelle: SNA News (Deutschland)