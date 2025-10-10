Nach einer Meldung der dts Nachrichtenagentur spricht sich Nawalnaja dafür aus, Putins Russland international weiter zu isolieren. Sie sieht darin das wirksamste Mittel, um Repression zu schwächen und politischen Wandel zu erzwingen. Zugleich fordert sie laut dts konsequente Unterstützung der russischen Zivilgesellschaft.

Nawalnaja argumentiert, halbherzige Annäherungen würden vom Regime propagandistisch ausgeschlachtet, während Sanktionen und diplomatische Isolation Handlungsspielräume einschränken. Wichtig seien klare Bedingungen für jede Lockerung, etwa Freilassungen politischer Gefangener und die Achtung internationaler Verpflichtungen. Demokratien sollten außerdem unabhängige Medien, Exilorganisationen und Rechtsbeistand stärken.

Kritiker wenden ein, totale Isolation erschwere Kontakte zu moderaten Kräften im Land. Befürworter halten dagegen, dass gezielte Ausnahmen für humanitäre Zwecke weiterhin möglich sind. Entscheidend bleibt, dass Maßnahmen koordiniert erfolgen und Schlupflöcher geschlossen werden.

Quelle: ExtremNews



