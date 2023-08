Schweizer Wissenschaftssendung erklärt Klima-Leugner für geisteskrank

Wer den menschengemachten Klimawandel bezweifelt, hat einen Hirnschaden: Das behauptet die Schweizer SRF-Wissenssendung „Einstein“. Der Grund dafür, dass jemand den CO2-Ausstoss nicht bereitwillig so reduziere, wie es nötig sei, liege an einer kognitiven Verzerrung und damit an einer veränderten Hirnstruktur. Klimaleugner werden damit praktisch für geisteskrank erklärt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Symptom sei, dass die Erderwärmung von den Betroffenen einfach ignoriert würden. Die Leugner würden bei Bedrohungen lieber bei ihren vorgefassten Meinungen bleiben.

Zum richtigen Verhalten „lenken und stupsen“ Für diese fragwürdigen Thesen bot die Sendung einen Neurowissenschaftler, eine Soziologin und eine Umweltpsychologin auf. Diese gaben zusätzlich noch Tipps, wie man die Gesellschaft in die gewünschte Richtung „bewegen, lenken und stupsen“ könne. Der SRF-Beitrag stellt die bislang wohl extremste Verquickung von Wissenschaft und Propaganda beim Klimaschwindelthema dar. Kritiker für geisteskrank erklärt Die Experten erläuterten in der Sendung altklug, Menschen würden die Informationen, ob wahr oder falsch, eher aufnehmen, wenn sie ihnen im Grundsatz zustimmen. Dadurch würden sie bestätigt und fühlten sich wohl. Dies bezeichne man als „Confirmation Bias“. Dies läuft auf faktischen Psychoterror durch das sogenannte „Nudging“ hinaus. So könne etwa eine Wasseranzeige im Bad angebracht werden, die zeige, wie viel Lebensraum man einem Eisbären pro Dusche weggenommen hat. In der Sendung wird tatsächlich so getan, als sei mit dieser Methode endlich der Stein der Weisen gefunden worden. Auch der Moderator erklärte, es gebe „noch Hoffnung”. Wie in totalitären Regimen werden hier Kritiker ideologischer Vorgaben kurzerhand für geisteskrank erklärt. Wer nicht kritiklos mitzieht, ist ein Opfer fehlerhafter Hirnfunktionen. Eine sachliche Auseinandersetzung über die Fragwürdigkeit der Klimahysterie und die Möglichkeit, solch langfristige Prognosen überhaupt seriös treffen zu können, wird vermieden und das ganze Thema einfach auf die psychologische Ebene verlagert. Fragwürdiger Geisteszustand der Klima-Paniker Gerade aus psychologischer Sicht wäre es dabei wesentlich interessanter, sich einmal die geistige Verfassung derer anzusehen, die ständig den Weltuntergang herbeireden, obwohl sämtliche Daten, zu denen dieser bislang stattfinden sollte, sich seit Jahrzehnten als falsch erwiesen haben. Gerade Albert Einstein, nach dem die Sendung benannt ist, wird das Zitat zugeschrieben, die Definition von Wahnsinn sei, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Dennoch wird die Klimapanik immer aufs Neue angeheizt, anstatt sie endlich zu hinterfragen. Die „kognitiven Verzerrungen“ dürften also eher bei den Anhängern des Klimawahns selbst zu finden sein, als bei denen, die sich noch ihren gesunden Menschenverstand bewahrt haben." Quelle: AUF1.info