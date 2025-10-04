Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Kurioses Schon wieder Drohnen-Alarm! München stellt Flüge ein

Schon wieder Drohnen-Alarm! München stellt Flüge ein

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:32 durch Sanjo Babić
Bild: Rolf van Melis / pixelio.de
Bild: Rolf van Melis / pixelio.de

Die dts Nachrichtenagentur meldet über FinanzNachrichten.de, dass der Flugbetrieb in München am späten Abend erneut eingestellt wurde. Grund sind unbestätigte Drohnensichtungen im Umfeld des Airports, die Deutsche Flugsicherung ordnete den Stopp an.

Der Flughafen erklärte, die Maßnahme sei vorsorglich und gelte „bis auf Weiteres“. Sicherheit habe oberste Priorität; die Detektion und Abwehr von Drohnen liege in der Verantwortung von Bundes- und Landespolizei. Bereits am Vorabend war der Verkehr stundenlang unterbrochen worden, zahlreiche Flüge fielen aus oder wurden umgeleitet.

Wer hinter den mutmaßlichen Drohnenflügen stecken könnte, ist weiterhin unklar. Bisher wurden weder Geräte noch Verdächtige gefunden. Passagieren raten die Behörden, den Status ihrer Flüge fortlaufend zu prüfen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte pari in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige