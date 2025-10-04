Schon wieder Drohnen-Alarm! München stellt Flüge ein

Die dts Nachrichtenagentur meldet über FinanzNachrichten.de, dass der Flugbetrieb in München am späten Abend erneut eingestellt wurde. Grund sind unbestätigte Drohnensichtungen im Umfeld des Airports, die Deutsche Flugsicherung ordnete den Stopp an.

Der Flughafen erklärte, die Maßnahme sei vorsorglich und gelte „bis auf Weiteres“. Sicherheit habe oberste Priorität; die Detektion und Abwehr von Drohnen liege in der Verantwortung von Bundes- und Landespolizei. Bereits am Vorabend war der Verkehr stundenlang unterbrochen worden, zahlreiche Flüge fielen aus oder wurden umgeleitet.

Wer hinter den mutmaßlichen Drohnenflügen stecken könnte, ist weiterhin unklar. Bisher wurden weder Geräte noch Verdächtige gefunden. Passagieren raten die Behörden, den Status ihrer Flüge fortlaufend zu prüfen.

Quelle: ExtremNews