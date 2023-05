Die Stadtverwaltung von Kiew hat die Umbenennung von 26 weiteren Einrichtungen in der Stadt angekündigt, deren Namen mit Russland und seinen Verbündeten in Verbindung stehen. Dies teilte der Sekretär des Kiewer Stadtrats, Wladimir Bondarenko, auf Facebook mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Ihm zufolge hat Russland den Ukrainern jahrelang "fremde Toponyme aufgezwungen, die die UdSSR und das Russische Reich verherrlichen".

Seine Veröffentlichung wies darauf hin, dass auch mehrere Straßen und Gassen in verschiedenen Bezirken Kiews umbenannt worden seien. Insgesamt hätten 314 städtische Einrichtungen in der ukrainischen Hauptstadt neue Namen erhalten.

So wurde die U-Bahn-Station "Druschba Narodow" (Freundschaft der Völker) in "Swerinezkaja" umbenannt, die Station "Ploschtschad Lwa Tolstogo" (Leo-Tolstoi-Platz) in "Ploschtschad Ukrainskich Gerojew" (Platz der ukrainischen Helden), die Projektstation "Prospekt Prawdy" (Allee der Wahrheit) in "Warschawskaja" (Station Warschau). Außerdem wurde die Orlowski-Gasse zur George-Orwell-Gasse.

Zuvor hatte die Werchowna Rada der Ukraine einen Gesetzentwurf über die sogenannte Dekolonisierung von Toponymen unterstützt, der es verbietet, geografischen Objekten und Straßen Namen zuzuweisen, die mit der Russischen Föderation in Verbindung gebracht werden."

