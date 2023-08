Der tägliche Wahnsinn – Düsseldorf: Veranstaltungsreihe mit "Drag-Queen"-Lesungen für Kleinkinder

"Schöne neue Welt" oder einfach nur der normale Irrsinn? Täglich ist man als Medienkonsument mit Meldungen aus allen möglichen Themenbereichen konfrontiert, die man vor wenigen Jahren noch als Satire verbucht hätte. Wir präsentieren hier in loser Folge eine kleine Auswahl aktueller Fälle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Düsseldorf: "Drag-Queen"-Lesung für Vorschulkinder in der Stadtbücherei

Bundeskanzler Scholz ganz sicher: "Wir haben eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz"

In Deutschland funktioniert im Großen wie im Kleinen immer weniger. Insolvenzen von Traditionsunternehmen, Abwanderungen von Firmen. Inflationäre Preissteigerungen und immer mehr verzweifelte Bürger. Das Bildungsniveau in Deutschland hat sich laut einer aktuellen Studie in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert. Symbolisch können aktuell die deutschen Sportler bei internationalen Wettkämpfen weder überzeugen noch glänzen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilte nun nach der Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg dem ARD-Hauptstadtstudio wörtlich seine Sicht der Dinge mit. Der Kanzler resümierte die Arbeit der Ampelkoalition seit Dezember 2021 so:

"Wir haben eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz im letzten und diesen Jahr und es wäre natürlich gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen. Ich habe das Gefühl, diese Klausur trägt dazu bei, dass das auch gut gelingen kann."

Die Mehrheit der Bürger hat kein Vertrauen mehr in die Ampelregierung. Aber Bundeskanzler Scholz bescheinigt sich selbst eine gute Leistungsbilanz. pic.twitter.com/4wDUXijmPN — Suspicious Minds (@SuspicicMinds) August 29, 2023

