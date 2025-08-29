Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neuer Trailer zu THE LONG WALK - TODESMARSCH: Ab 11. September 2025 im Kino

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 12:26 durch Sanjo Babić
Bild: Murray Close/Lionsgate Fotograf: Murray Close/Lionsgate
Die Regeln sind einfach: Lauf oder Stirb! Der neue, intensive Trailer ist da! Wie weit würdest du gehen? Der atmosphärische Trailer zu THE LONG WALK - TODESMARSCH verspricht ein packendes, düsteres und zugleich hochemotionales Thriller-Highlight!

Bild: Murray Close/Lionsgate Fotograf: Murray Close/Lionsgate
Jeder Schritt zählt. Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger - THE LONG WALK - TODESMARSCH erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte einer Welt, in der ein tyrannischer Polizeistaat die Kontrolle übernommen hat und es nur eine Möglichkeit zum Aufstieg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden "Long Walk". Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben.

Der Cast besticht mit einigen der aktuell angesagtesten jungen Hollywood-Schauspieler wie u.a. Cooper Hoffman ("Licorice Pizza"), Ben Wang ("Karate Kid: Legends"), David Jonsson ("Alien: Romulus"), Charlie Plummer ("Moonfall").

Die weiteren Rollen sind u.a. mit Mark Hamill ("Star Wars"-Franchise) und Judy Greer ("Ant-Man and the Wasp") ebenso hochkarätig besetzt. Hit-Regisseur Francis Lawrence, der mit der "Die Tribute von Panem"-Reihe bereits wegweisende dystopische Actionabenteuer inszenierte, verwandelt Stephen Kings Roman in ein atemberaubend fesselndes Kinoerlebnis.

Quelle: LEONINE Studios (ots)

