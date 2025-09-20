DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4: Magische Premieren in München und Essen Ab 25. September 2025 im Kino

Ein Kinowochenende voller Magie und tierisch guter Stimmung: DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4 begeisterte am Freitag im Mathäser Filmpalast in München und am Sonntag in der Lichtburg in Essen zahlreiche Fans.

Die jungen Hauptdarsteller Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Tomomi Themann, Thilo Fridolin Matthes, Purnima Grätz, Emilia Pieske, Luis Vorbach und Leonard Conrads waren in beiden Städten mit dabei. In München wurden sie von Heiko Pinkowski, Synchronsprecher Daniel Zillmann, Sängerin Esther Graf, Buchautorin Margit Auer, Produzentin und Showrunnerin Alexandra Kordes, Produzentin Meike Kordes und den beiden Regisseuren Bernhard Jasper und Maggie Peren begleitet, in Essen von Christina Große, Meltem Kaptan und Alexandra Kordes sowie Drehbuchautorin Mirjam Müntefering.

Während der Filmvorführung herrschte ausgelassene Stimmung in den vollbesetzten Kinosälen und Cast und Crew wurden im Anschluss mit langanhaltendem Beifall und Standing Ovations gefeiert.

LEONINE Studios bringt DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4 am 25. September 2025 bundesweit in die Kinos.

Miriam (Tomomi Themann) wohnt für ein paar Monate bei ihrer Freundin Ida (Emilia Maier) und geht in dieser Zeit gemeinsam mit ihr auf die Wintersteinschule. Sie weiß nichts von der magischen Gemeinschaft. Doch gleich an ihrem ersten Schultag übergibt Mr. Morrison (Milan Peschel) der Klasse zwei neue magische Tiere: Max (Thilo Fridolin Matthes) erhält die Eule Muriel (Stimme: Annett Louisan), und zu Miriams größtem Erstaunen bekommt sie den energiegeladenen Koboldmaki Fitzgeraldo (Stimme: Daniel Zillmann). Muriel erkennt schnell, dass Max möglicherweise mehr für seine beste Freundin Leonie (Purnima Grätz) empfindet, als er denkt. Miriam vertraut Fitzgeraldo an, dass sie auf ihrer alten Schule die Außenseiterin war. Dann findet Ida durch Zufall heraus, dass die Wintersteinschule geschlossen werden soll. In der anstehenden Schulchallenge erkennen Ida und ihre Klasse ihre letzte Chance, die Schule und damit die magische Gemeinschaft zu retten. Zu ihrem Schrecken erfährt Miriam, dass ihre eigentliche Schule ausgerechnet mit ihrem ehemaligen Mitschüler Torben (Philip Müller) ebenfalls an dem Wettbewerb teilnimmt. Unter Druck gesetzt von ihrer alten Klasse gerät Miriam zwischen die Fronten. Kann die Wintersteinschule die Schulchallenge gewinnen? Und kann die Klasse dadurch die Schulschließung verhindern?

Beim vierten Teil der erfolgreichen Kinoreihe DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE übernimmt Produzentin Alexandra Kordes das erste Mal in der Filmreihe die Rolle der Showrunnerin und Autorin. Regie führten Bernhard Jasper (Regie bei "You are Wanted", Kamera bei "Die Schule der magischen Tiere" Teil 2 und Teil 3) und Maggie Peren (Regie bei "Der Passfälscher", Drehbuch für "Hände weg von Mississippi" und "Mädchen, Mädchen"). Der Film basiert auf der gleichnamigen Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerreihe von Margit Auer, die allein im deutschsprachigen Raum inzwischen über 11 Millionen Mal verkauft und in 26 Sprachen übersetzt wurde. In den Hauptrollen sind erneut Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Emilia Pieske, Luis Vorbach und Leonard Conrads zu sehen, die Verstärkung von Thilo Fridolin Matthes als Max und Purnima Grätz als Leonie erhalten. Neu mit dabei sind Tomomi Themann als Miriam und Philip Müller als Torben. In den Erwachsenenrollen sind wieder Christina Große ("Alaska", "Nackt über Berlin"), Justus von Dohnányi ("Der Spitzname"), Heiko Pinkowski ("Das schönste Mädchen der Welt"), Meltem Kaptan ("Alter Weißer Mann") und Milan Peschel ("Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer", "Beckenrand Sheriff") zu sehen. Neben den schon bekannten Synchronstimmen Felix Kramer ("Oderbruch") als Krokodil Rick, Ralf Schmitz ("Angry Birds") als Kater Karajan, Axel Stein ("Angry Birds") als Pinguin Juri, Rick Kavanian ("Jim Knopf und die Wilde 13") als Chamäleon Caspar, Katharina Thalbach ("Sing - Die Show deines Lebens") als Schildkröte Henrietta, Max von der Groeben ("Chantal im Märchenland") als Fuchs Rabbat und Sophie Rois ("Burg Schreckenstein") als Elster Pinkie werden die beiden neuen magischen Tiere Eule Muriel von Sängerin Annett Louisan und Koboldmaki Fitzgeraldo von Daniel Zillmann ("Hotel Transsilvanien", "Löwenzahn") gesprochen.

Der offizielle Soundtrack zu DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4 ist ab dem 26. September 2025 auf CD, als Fan Bundle und digital über alle gängigen Streamingplattformen erhältlich. Alle Songs sind zusätzlich in Karaoke-Versionen zum Mitsingen auf dem Soundtrack-Album enthalten. Die erste Single "Mein Herz schreit yeah", gesungen von Esther Graf, erscheint am 5. September 2025.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4 wurde produziert von Kordes & Kordes Film Süd, in Koproduktion mit LEONINE Studios, Kodachrome, Josef Brandmeier, Georg Prokop, Michael Müllner sowie André Kollmuß und Zoran Roncevic. Gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Filmförderungsanstalt (FFA), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, Film- und Medienstiftung NRW und Deutscher Filmförderfonds (DFFF).

Quelle: LEONINE Studios (ots)