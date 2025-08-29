Nach Kinoerfolg DAS PERFEKTE GEHEIMNIS: Bora Dagtekin inszeniert Fortsetzung DER PERFEKTE URLAUB

2019 ließen Bora Dagtekin und Lena Schömann einen Abend unter Freund*innen eskalieren und brachten in DAS PERFEKTE GEHEIMNIS ein einmaliges Star-Ensemble an einen Tisch. Nun wird die Erfolgsgeschichte mit DER PERFEKTE URLAUB bei Constantin Film fortgesetzt.

Mit über fünf Millionen verkauften Kinotickets war DAS PERFEKTE GEHEIMNIS der erfolgreichste Film des Jahres 2019. Auch in der Fortsetzung versammeln die Filmemacher*innen einen prominenten Cast vor der Kamera: Erneut zählen Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring sowie Jessica Schwarz zum bewährten Ensemble. Weitere Rollen werden noch besetzt.

Inhalt: Die Freundesgruppe aus "Das perfekte Geheimnis" muss sich auf einem chaotisch verlaufenden Kurztrip in den Süden die Frage stellen: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit oder ist ihre Freundschaft vorbei?

Die Dreharbeiten für DER PERFEKTE URLAUB (Buch und Regie: Bora Dagtekin) sind für diesen Herbst geplant. Die Komödie ist eine Constantin Film Produktion und wird vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF) gefördert. Weitere Fördermittel sind beantragt.

Kinostart: 2026 im Verleih der Constantin Film

Besetzung: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz u.a.

Drehbuch & Regie: Bora Dagtekin

Produzentin: Lena Schömann

Producerin: Nicole Springstubbe

Executive Producer: Oliver Berben

Quelle: Constantin Film (ots)