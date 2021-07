Es knistert wieder: Trailer zu AFTER LOVE ab sofort verfügbar

In AFTER LOVE erleben Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin als Tessa und Hardin wieder Intrigen, Lügen, Missverständnisse, Versöhnung und natürlich die große Liebe. Am 2. September startet der heiß ersehnte dritte Teil der AFTER-Filmreihe in den Kinos.

Jetzt bekommen die Fans auch endlich einen Vorgeschmack darauf, wie Tessa und Hardins epische Liebesgeschichte weitergeht: Ab sofort ist der offizielle Trailer zu AFTER LOVE verfügbar und verspricht vor allem eines - jede Menge Leidenschaft!:

Darüber hinaus gibt es noch mehr Grund zur Freude für die AFTER-Community, denn beim Hauptplakat dürfen die Fans diesmal sogar mitbestimmen: Zur Auswahl stehen drei heiße Artworks, unter denen sie ihren Favoriten auswählen können: https://www.constantin-film.de/kino/after-love/ Inhalt: Tessa (Josephine Langford) steht vor einem aufregenden neuen Kapitel in ihrem Leben. Doch als sie für ihren Traumjob nach Seattle umziehen will, erreichen Hardins (Hero Fiennes Tiffin) Eifersucht und unberechenbares Verhalten einen neuen Höhepunkt und drohen ihre leidenschaftliche Beziehung endgültig zu zerstören. Ihre Situation wird noch komplizierter, als Tessas Vater unerwartet zurückkehrt und schockierende Enthüllungen über Hardins Familie ans Licht kommen. Schließlich stehen Tessa und Hardin vor einer Entscheidung: Werden sie für ihre Liebe kämpfen oder ist es an der Zeit, dass sich ihre Wege für immer trennen? AFTER LOVE basiert auf dem dritten Buch der Beststeller-Reihe von Erfolgsautorin Anna Todd. Zunächst entwickelte sich die AFTER-Reihe auf der Fan Fiction-Seite Wattpad zu einem Liebling der Leser*innen und wurde dann zu einer Verlagssensation. In den Hauptrollen sind wieder Josephine Langford als Tessa und Hero Fiennes Tiffin als Hardin zu sehen. Ergänzt wird der Cast durch Chance Perdomo, Stephen Moyer, Mira Sorvino, Carter Jenkins, Arielle Kebbel, Frances Turner, Kiana Maderia, Louise Lombard und Rob Estes. Regie führte Castille Landon, das Drehbuch stammt von Sharon Soboil. Produziert wurde AFTER LOVE von Jennifer Gibgot, Brian Pitt, Aron Levitz, Mark Canton und Courtney Solomon. Kinostart: 2. September 2021 im Verleih der Constantin Film Darsteller: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer, Mira Sorvino, Carter Jenkins, Arielle Kebbel, Frances Turner, Kiana Maderia, Louise Lombard, Rob Estes Drehbuch: Sharon Soboil, basierend auf dem Bestseller-Roman "After We Fell" von Anna Todd Regie: Castille Landon Produzentenen: Jennifer Gibgot, Brian Pitt, Aron Levitz, Mark Canton, Courtney Solomon Quelle: Constantin Film (ots)