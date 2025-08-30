ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS - REGRETTING YOU: Ab 23. Oktober 2025 im Kino!

Mit ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS - REGRETTING YOU bringt Constantin Film das weltweite Buchphänomen von Colleen Hoover am 23. Oktober 2025 in die Kinos. Darin wird das Leben von Morgan Grant und ihrer Tochter Clara durch einen Schicksalsschlag auf die Probe gestellt. Ein bewegendes Drama über Familie, Verlust und Neubeginn.

ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS - REGRETTING YOU erzählt die parallel verlaufenden Geschichten von Morgan Grant (Allison Williams), einer jungen Mutter, und ihrer 16-jährigen Tochter Clara (Mckenna Grace), deren Welt von einer verheerenden Familientragödie erschüttert wird. Mit Warmherzigkeit und Humor verknüpft dieser bewegende Film Claras ergreifende Coming-of-Age-Geschichte mit Morgans emotionaler Reise, die mit Blick in ihre eigene Vergangenheit ihre Zukunft neu definiert.

Der offizielle Trailer trifft direkt ins Herz:

Unter der Regie von Josh Boone, der u.a. mit DAS SCHICKSAL IST EIN MIESER VERRÄTER die Herzen der Kinofans tief berührte, und nach dem Drehbuch von Susan McMartin (AFTER PASSION) spielen in den Hauptrollen Mckenna Grace (GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE), Mason Thames (DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT), Allison Williams (M3GAN), Dave Franco (Filmreihe DIE UNFASSBAREN - NOW YOU SEE ME), Scott Eastwood (FAST & FURIOUS 10), Sam Morelos ("Die wilden Neunziger!"), Clancy Brown ("The Penguin") und Willa Fitzgerald (STRANGE DARLING).

Colleen Hoover ist ein kulturelles Phänomen. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Büchern ist sie die meistverkaufte Autorin der Welt. Ihr Buch "Nur noch ein einziges Mal", das in 43 Sprachen veröffentlicht wurde, war das meistverkaufte Buch des Jahres 2022 und stand über 90 Wochen auf der Bestsellerliste der "New York Times". Für "Love and Confess" (2015), "Nur noch ein einziges Mal" (2016) und "Die tausend Teile meines Herzens" (2017) wurde sie drei Jahre in Folge mit dem Goodreads Choice Award für den besten Liebesroman ausgezeichnet. "Regretting You" zählt zu den meistgelesenen Büchern der letzten zehn Jahre auf Kindle Unlimited in den USA. Hoover wurde zu einer der TIME 100 Most Influential People of 2023 ernannt.

Produziert wird ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS - REGRETTING YOU von Brunson Green (Harbinger Pictures), Anna Todd (Bestsellerautorin/Produzentin, Frayed Pages Media), Flavia Viotti (FVR Entertainment) und Robert Kulzer für Constantin Film. Executive Producer sind u.a. Oliver Berben, Colleen Hoover sowie Michael Rothstein, Samuel Hall und Warren T. Goz von north.five.six, die für den Weltvertrieb verantwortlich sind.

Kinostart: 23. Oktober 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Mckenna Grace, Mason Thames, Allison Williams, Dave Franco, Scott Eastwood, Sam Morelos, Clancy Brown, Willa Fitzgerald, u. a.

Drehbuch: Susan McMartin

Regie: Josh Boone

Basierend auf dem gleichnamigen Besteller von: Colleen Hoover

Produzenten: Brunson Green, Anna Todd, Flavia Viotti, Robert Kulzer

Executive Producer: Oliver Berben, Colleen Hoover, Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Jon Wagner, Michael Rothstein, Samuel Hall, Warren T. Goz

Quelle: Constantin Film (ots)