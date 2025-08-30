Trailer und Plakat zu DRACULA - DIE AUFERSTEHUNG Ab 30. Oktober 2025 im Kino

Im 15. Jahrhundert wendet sich der transilvanische Prinz Vlad II, Graf von Dräcul (Caleb Landry Jones), nach dem grausamen Verlust seiner angebeteten Frau Elisabeta (Zoë Bleu), voller Zorn von der Kirche ab. In seiner unbändigen Trauer tötet er einen Priester, verflucht Gott - und wird zum ewigen Leben verdammt. Er wird zu Dracula. Als bluttrinkender Vampir muss er fortan durch die Jahrhunderte irren.

Dracula ist von der finsteren Hoffnung besessen, irgendwann mit seiner großen Liebe wiedervereint zu sein. 400 Jahre später scheint er sie in Paris gefunden zu haben, in Gestalt der verführerischen Mina (Zoë Bleu).

Erfolgsregisseur Luc Besson ("Valerian - Die Stadt der 1000 Planeten", "Lucy") präsentiert mit DRACULA - DIE AUFERSTEHUNG eine düster-opulente Neuinterpretation der legendären Schreckens-Figur Dracula und zeichnet für Regie und Drehbuch des bildgewaltigen Fantasy-Horror-Films verantwortlich. In der Rolle des unheimlichen Vampirs ist Caleb Landry Jones ("DogMan", "Three Bildboards Outside Ebbing, Missouri") zu sehen, der 2021 mit dem Darstellerpreis des 74. Filmfestivals von Cannes ausgezeichnet wurde. Sein Gegenspieler im Film ist der zweifache Oscar©- Preisträger Christoph Waltz als Vampirjäger-Priester ("Inglourious Basterds", "Django Unchained"). In weiteren Rollen spielen Matilda De Angelis ("Citadel: Diana"), Ewens Abid ("Andor") und Haymon Maria Buttinger ("Vienna Blood"). In der Doppelrolle von Mina und Elisabeta, der einstigen Frau des Prinzen, ist Zoë Bleu ("Gonzo Girl") zu sehen - Tochter von Schauspielerin Rosanna Arquette.

Quelle: LEONINE Studios (ots)