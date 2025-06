Ausgelassen-fröhliche Stimmung bei der Premiere von HEIDI - DIE LEGENDE VOM LUCHS in München: Ab 26.6. im Kino

Mit viel Applaus feierte das begeisterte Familien-Publikum gestern das anwesende Team von HEIDI - DIE LEGENDE VOM LUCHS in der Astor Film Lounge im Arri in München: Synchronstimme Max Giermann, Sängerin des Titelsongs Claudia Koreck, Regisseur Tobias Schwarz, Produzent Thorsten Wegener und Executive Producer Martin Krieger.

Moderator Julian Janssen präsentierte den Animationsfilm für die ganze Familie witzig und sympathisch. HEIDI - DIE LEGENDE VOM LUCHS erzählt eine völlig neue Geschichte, die das Wesen der geliebten Charaktere aufgreift und den Zauber von Heidi zurück auf die große Leinwand bringt. LEONINE Studios bringt HEIDI - DIE LEGENDE VOM LUCHS am 26. Juni ins Kino.

Zum Film: Die temperamentvolle Heidi lebt bei ihrem grummeligen Großvater Alm-Öhi in einer zurückgezogenen Berghütte in den Schweizer Alpen. Heidi hat Ferien und wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Freundin Clara beim Urlaub an der Ostsee zu besuchen. Doch der Fund eines einsamen und verletzten Luchs-Kätzchens ändert ihre Pläne: Das Luchs-Junge muss dringend zurück in die Berge zu seiner Familie! Ohne Großvaters Wissen kümmert sich Heidi liebevoll um ihren neuen kleinen Freund. Wenn nur nicht der geldgierige Geschäftsmann Schnaittinger wäre, der in der wunderschönen Berglandschaft ein großes Sägewerk errichten möchte und Fallen für die Luchse aufgestellt hat. Nun ist es an Heidi und ihrem besten Freund Peter, nicht nur das süße Luchs-Junge und seine Familie, sondern auch die Dorfgemeinschaft und die heimische Natur, die sie so liebt, zu retten.

Unter der Regie von Tobias Schwarz erzählt der Animationsfilm HEIDI - DIE LEGENDE VOM LUCHS eine völlig neue Geschichte, die das Wesen der geliebten Charaktere aufgreift und eine gleichermaßen liebevolle wie spannende Neuinterpretation für das heutige Publikum bietet. Der Film verspricht, eine neue Generation mit seinem lebendigen Abenteuer sowie den atemberaubenden CGI-Animationen zu fesseln und den Zauber von Heidi zurück auf die große Leinwand zu bringen. Als prominente Synchronstimme spricht Max Giermann ("Ein Mädchen namens Willow") den neuen Bösewicht Schnaittinger und der legendäre Titelsong wurde neu interpretiert von Singer-Songwriterin Claudia Koreck. Produzent der Studio 100 International Produktion ist Thorsten Wegener, Produzent von 3Doubles Producciones ist Dario Sanchez. HEIDI - DIE LEGENDE VOM LUCHS wurde gefördert vom Deutschen Filmförderfonds, dem FFF Bayern, der Filmförderungsanstalt FFA, der MFG Baden-Württemberg, der Hessen Film & Medien sowie Bizkaiko Foru Aldundia, The Belgian Federal Government's Tax Shelter by Gallop Tax Shelter, The Flanders Audiovisual Fund (VAF) & Screen Flanders.

Quelle: LEONINE Studios (ots)